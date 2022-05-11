Ünal Aysal eski yöneticilerle buluştu!

Seçım tarihinin yenilenmesiyle birlikte ismi yeniden başkanlık için geçen Ünal Aysal, eski yönetici arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ünal Aysal eski yöneticilerle buluştu!
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11 Mayıs 2022 12:08
Galatasaray'da ismi başkanlık için geçen Ünal Aysal, eski yönetici arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Bu durum başkan adaylığıyla ilgili tartışmaları alevlendirse de Ünal Aysal'ın bu aşamada böyle bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

Yemeğe Sedat Doğan, Mete Başol, Mehmet Cibara, Ümit Öztürk, Refik Arkan, Ebru Köksal gibi önemli ismiler katıldı.

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