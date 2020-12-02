Unai Emery: 'Sivasspor maçı kolay olmayacak'

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Zor bir maça çıkacaklarını kaydeden İspanyol hoca, "Sivasspor'un iyi oyuncuları var, savunmada iyi olmalıyız. Kendi karakterimizle oynamalıyız, kolay olmayacak. Bu yeni bir maç ve yeni zorlukları olacak." ifadelerini kullandı.



Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında evinde Villarreal'i 3 Aralık Perşembe günü 20:55'te konuk edecek.



