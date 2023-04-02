Umut Meraş: "Sonuna kadar savaşacağız"

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Meraş: 'Sonuna kadar savaşacağız'
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02 Nisan 2023 19:50
Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Umut Meraş, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynuyoruz, bunun zorluğu var. Ancak kazanmak istiyoruz ve önümüzde bakacağız." dedi.

"Maça çok iyi hazırlandık." diyen Umut, "Sonuna kadar savaşacağız. Takım oyunu oynarsak, kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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