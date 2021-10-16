TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Ümraniyespor'un gollerini 18. dakikada Camara ve 75. dakikada Napoleoni kaydederken, Eyüpspor'un sayıları ikincisi penaltıdan olmak üzere 19. ve 43. dakikalarda Umut Bulut'tan geldi.



Ligde 2 asisti olan tecrübeli golcü Umut Bulut, bu sezon 9. maçında 5. kez ağları sarstı.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Ümraniyespor 6 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 21 yaparken, bu sezon 2. beraberliğini alan Eyüpspor 17 puana yükseldi.



TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, Altınordu deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 65 Napoleoni), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Emre Nefiz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 76 Serkan Göksu), Del Valle (Dk. 65 Kehinde), Camara



Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 79 Enes Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Kozulj (Dk. 66 Mikail Okyar), Dibba (Dk. 90+3 Stancu), Umut Bulut (Dk. 90+3 Mete Kaan Demir)



Goller: Dk. 18 Camara, Dk. 75 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 19 ve 43 (Penaltıdan) Umut Bulut (Eyüpspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Bülent Uzun, Dk. 80 Umut Bulut, Dk. 84 Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 79 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)





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