Umut Bulut atmaya devam ediyor

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor - Eyüpspor maçı 2-2 bitti, Umut Bulut 2 golle yıldızlaştı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Bulut atmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2021 15:25
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Ümraniyespor'un gollerini 18. dakikada Camara ve 75. dakikada Napoleoni kaydederken, Eyüpspor'un sayıları ikincisi penaltıdan olmak üzere 19. ve 43. dakikalarda Umut Bulut'tan geldi.

Ligde 2 asisti olan tecrübeli golcü Umut Bulut, bu sezon 9. maçında 5. kez ağları sarstı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini sürdüren Ümraniyespor 6 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 21 yaparken, bu sezon 2. beraberliğini alan Eyüpspor 17 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, Altınordu deplasmanına gidecek, Eyüpspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 76 Mrsic), Onur Ayık (Dk. 65 Napoleoni), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Emre Nefiz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 76 Serkan Göksu), Del Valle (Dk. 65 Kehinde), Camara

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 79 Enes Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 79 Cenk Ahmet Alkılıç), Kozulj (Dk. 66 Mikail Okyar), Dibba (Dk. 90+3 Stancu), Umut Bulut (Dk. 90+3 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 18 Camara, Dk. 75 Napoleoni (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 19 ve 43 (Penaltıdan) Umut Bulut (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Bülent Uzun, Dk. 80 Umut Bulut, Dk. 84 Bekir Yılmaz (Eyüpspor), Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 79 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.