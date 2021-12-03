Umut Bozok: 'Maalesef 1 puan alabildik'

Kasımpaşalı Umut Bozok, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın ardından konuşan Umut Bozok "Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Forvet, asistsiz bir şey yapamaz. Allah'a şükür arkadaşlarıma bana çok güzel asistler yapıyor. 6 golüm var, 3 asistim. İnşallah böyle devam ederim" dedi.



Umut Bozok ayrıca "Bu zamanlar bizim durumumuz biraz kötü aslında ama maçta öyle her zaman %100 olmamız lazım. Hareketli, temaslı, her zaman koşmalıyız. Maçı alabilirdik maalesef 1 puan alabildik. Şimdi Başakşehir maçı geliyor, büyük bir maç. Ona hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.





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