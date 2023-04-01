Ümraniyespor, Konyaspor'u konuk edecek

Son 4 haftada hanesine 8 puan yazdıran Ümraniyespor, Konyaspor karşısında kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor, Konyaspor'u konuk edecek
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01 Nisan 2023 13:24
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, pazar günü Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geride kalan 25 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi alan HangiKredi Ümraniyespor, topladığı 22 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Son 4 haftada hanesine 8 puan yazdıran kırmızı-beyazlı ekip, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

İstanbul temsilcisinde tecrübeli stoper Tomislav Glumac, ön libero Isaac Sackey ve sol kanat oyuncusu Valentin Gheorghe, kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Arabam.com Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde Yukatel Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Konya'da oynadığı müsabakayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

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