Ümraniyespor'dan tarihi galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.



Ankaragücü, 2. dakikada Ghayas Zahid'in golüyle öne geçti. Ümraniyespor, 9. dakikada Bel Durel Avounou'nun golüyle eşitliği sağladı.



1-1 biten ilk yarının ardından Ümraniyespor, Bel Durel Avounou'nun 55. dakikadaki golüyle geriden gelip öne geçti.



Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Ümraniyespor, son 4 maçta 2. kez kazandı ve puanını 10'a yükseltti. MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 5 maç sonra yenildi ve 16 puanda kaldı.



Ankaragücü, 4 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise 3 Ocak'ta Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Malcuit'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Popov'un pası sonrası topla ceza sahasına hareketlenen Avounou, kalecinin ayaklarının altından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Malcuit, topu dışarıya çıkardı. Müsait pozisyondaki Zahid'in yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

35. dakikada Ümraniyespor ikinci gole yaklaştı. Umut Nayir'in sağ kanattan yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Del Valle'nin şutunda, savunmaya çarpan top direkten döndü.

41. dakikada Sowe topu tek pasla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Tolga'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu ayaklarıyla çıkardı.

55. dakikada konuk ekip öne geçti. Geraldo'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Avounou'nun şutunda, Tolga Ciğerci'ye de çarpan meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-2

79. dakikada Marlon'un sol kanattan ortasında Zahid'in ceza sahasında dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

84. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in vuruşunda top auta gitti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Malcuit (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler (Dk. 61 Marlon), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 56 Beridze), Zahid, Pedrinho (Dk. 61 Taylan Antalyalı), Jese (Dk. 61 Chatzigiovanis), Sowe

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 88 Mrsic), Geraldo (Dk. 81 Gheorghe), Del Valle (Dk. 46 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 2 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 9 ve 55 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Glumac, Dk. 45+4 Serkan Göksu, Dk. 52 Geraldo, Dk. 57 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ