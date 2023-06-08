Ümraniyespor: 'Bu oyun bizi üzdü'

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 4-0 mağlup olan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hayati Köse, maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hayati Köse, ligdeki son maçta böyle bir performans beklemediklerini ifade etti.



Maç öncesinde kadro sıkıntısı yaşadıklarının altını çizen Köse;



"İdeal kadromuzdan 5 oyuncumuz vardı. Cezalı ve sakat oyuncumuz çoktu. Kulübemizin tamamı 19 yaş altı oyuncularından oluşmuştu. Sadece 44 dakika topun arkasında kalıp direnmeye çalıştık. Bu hafta ligde kader haftasıydı. Böyle bir oyunla buradan ayrılmak bizi üzdü. Genç oyuncularımız biraz performansın altında kaldı. Kadromuzun yapabildiği buydu, iyi olan kazandı." ifadeleri kullandı.





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