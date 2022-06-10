Uğurcan Çakır bilmecesi: Ayrılık mesajı mı?

Avrupa'nın majör liglerinde forma giyen kaleciler arasında %80 kurtarış oranına ulaşarak bu alanda en iyi isim olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini iyileştirmek için Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı.



Ancak 26 yaşındaki file bekçisinin menajeri de olan ağabeyi Necdet Çakır sosyal medya üzerinden kum saati de kullanarak yaptığı paylaşımla ayrılık sinyalleri verdi.



Çakır, bu paylaşımının transfere yorumlanmaması gerektiğini vurgulasa da "Başka bir yerlerde en güzel halinle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.



TRABZONSPOR, ZAM İLE KAPISINI ÇALACAK



Şu an yılda 9 milyon TL (490 bin Euro) kazanan ve yabancılarla maaşları arasında büyük fark olan Uğurcan'ın ücretinin 1 milyon 200 bin Euro (22 milyon TL) seviyesinin üzerine çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Ayrılmak istediğini dile getiren Uğurcan'ın yönetimden gelecek bu teklif karşısında nasıl bir tepki vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.



