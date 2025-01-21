Uğur Meleke: 'Solskjaer'in İstanbul'da işi kolay olmayacak'

Hürriyet yazarları, Beşiktaş'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



Yazarlar, "Beşiktaş, Alman ya da İtalyan bekleyenleri ters köşe yapıp Norveçli Solskjaer ile anlaştı. Bu tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.



"SOLSKJAER'İN İŞİ İSTANBUL'DA KOLAY OLMAYACAKTIR"



UĞUR MELEKE: "Futbolcu Solskjaer bizim jenerasyonumuz için bir çocukluk kahramanı. Soğukkanlı katil, nöbetçi golcü. Ancak teknik direktör Solskjaer'in tabii ki işi İstanbul'da pek kolay olmayacaktır. Manchester United'da sadece futbolcuların değil tüm kulüp personelinin sevdiği, odasına gelene çay-kahve ikram eden, Netflix dizisi tavsiye eden pozitif bir insan profili çiziyor. Ancak kısa vadede iyi sonuç veren bu pozitiflik, orta vadede başıboşluk doğuruyor. Takımı yardımcısı McKenna'nın yaptığı iddia ediliyor. Solskjaer İstanbul'da başarı için farklı bir profil çizmeli. Burada başarı, disiplin ve otoriteyle geliyor genelde."



"SOLSKJAER'İN ENERJİSİ SON DERECE OLUMLU"



GÜNTEKİN ONAY: "Solskjaer'in Manchester United'da Mourinho'dan sonra 4 aylığına takımın başına gelip harikalar yaratması, göreve devam etmesini sağlamıştı. Oyuncularla güçlü ilişkiler kuran, tempolu, hıza dayalı, direkt oyunu benimseyen bir teknik adam. Ancak Beşiktaş'ı bu krizden çıkartabilecek tecrübeye sahip mi, tartışılır. Oyuncu iken yıllarca Ferguson gibi büyük bir ustayla çalışmış olması en büyük artısı. Solskjaer'in ilk geldiği andan beri etrafa yaydığı enerji de son derece olumlu. Yardımcısı Erling Moe'nin de Molde'ye şampiyonluklar kazandırmış olması büyük kazanç."



"HOLLANDALI GİBİ NORVEÇLİ'Yİ DE BEKLEYİP GÖRELİM"



FIRAT AYDINUS: "Beşiktaş daha önce de Solskjaer için girişimlerde bulunmuş, akabinde Van Brockchost'la anlaşmıştı. Önümüzdeki sezona hazırlık, eksiklerin giderilmesi ve sistemin oturması için bu sezonun yarısında göreve getirilmesi, avantajı. Diğer taraftan Solskjaer hocalık kariyeri anlamında ne kadar kabul görür, tartışılır. Ayrıca bir de sabır hususu var ki, acaba taraftar sabır gösterebilecek mi? Gelecek sezon da erkenden havlu atılırsa, o zaman denmez mi 'Neden Van Bronckhorst'a sabır gösterilmedi?' Başlangıç olarak klişe olacak ama aynı sözler kullanılacak; Hollandalı gibi Norveçli'yi de bekleyip görelim."



"TARAFTARIN TEPKİSİNE ŞAŞIRIYORUM"



MEHMET ARSLAN: "Beşiktaş taraftarlarının büyük bir bölümünün tepkilerine bakıyorum ve şaşırıyorum ne bekliyorlardı. Pep Guardiola'yı falan mı ya da Jürgen Klopp'u mu? Beşiktaş, tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. Bu krizi aşmalarının en kısa, kolay ve şu andaki çözümü başarıyı arzulayan genç bir teknik adamla çalışmaktı. Peşinen bir başarısızlığı kabul etmek bir kulüp için yaşanabilecek en büyük trajedidir. Ben Beşiktaş yönetiminin son derece akıllıca ve son derece yararlı olacak bir karar aldığı kanaatini taşıyorum."



