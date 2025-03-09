UEFA'dan Slavko Vincic'e Şampiyonlar Ligi maçı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten hakem Slavko Vincic'e UEFA önemli bir görev verdi.
Derbinin ardından Galatasaray'ın tepki gösterdiği, Fenerbahçe'nin beğendiği ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un derbilerine istediği Slovenyalı hakem Vincic, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak.
UEFA, Slavko Vincic'in iki Alman ekibi Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında görev yapacağını duyurdu.
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Süper Lig
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
Derbinin ardından Galatasaray'ın tepki gösterdiği, Fenerbahçe'nin beğendiği ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un derbilerine istediği Slovenyalı hakem Vincic, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak.
UEFA, Slavko Vincic'in iki Alman ekibi Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında görev yapacağını duyurdu.
İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Süper Lig
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
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