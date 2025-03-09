UEFA'dan Slavko Vincic'e Şampiyonlar Ligi maçı

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi yöneten hakem Slavko Vincic'e UEFA önemli bir görev verdi.



Derbinin ardından Galatasaray'ın tepki gösterdiği, Fenerbahçe'nin beğendiği ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un derbilerine istediği Slovenyalı hakem Vincic, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak.



UEFA, Slavko Vincic'in iki Alman ekibi Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında görev yapacağını duyurdu.



İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, 11 Mart Salı günü TSİ 23:00'te Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak.



Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar



Süper Lig

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe



Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus



Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa



Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos



Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila



BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl







