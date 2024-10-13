UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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13 Ekim 2024 14:54
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Kybunpark'ta TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

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