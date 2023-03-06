UEFA'dan Halil Umut Meler'e büyük görev

Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
UEFA'dan Halil Umut Meler'e büyük görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2023 14:15
 FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Sport Lisboa Benfica Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ