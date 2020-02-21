UEFA Avrupa Ligi'nde 'Neo-Nazi' skandalı!

HANAU'DA NE OLDU?

4-1 Eintracht Frankfurt ile RB Salzburg arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesi Hanau'daki ırkçı terör saldırısı nedeniyle yapılan 1 dakikalık anmaya Neo-Naziler damgasını vurdu.1 dakikalık anmanın başladığı sırada Neo-Naziler tepki göstermeye ve bağırmaya başladı. Sessiz olan stadyumda bir anda Neo-Nazilerin sesleri yükselince, Commerzbank Arena'dan tepki sesleri yükseldi.Commerzbank Arena'daki tepkiler bir süre sonra 'Naziler Dışarı' tezahüratlarına dönüştü.Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.