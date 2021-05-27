UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz devi Manchester United'la İspanyol temsilcisi Villarreal karşı karşıya geldi.Stadion Energa Gdansk'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmayınca geçilen penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Villarreal kupanın sahibi oldu.Maçta 29. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle Villarreal öne geçti. Manchester United bu golün ardından top hakimiyetini elde etti ve golü bulmak için yoğun çabaya başlasa da ilk yarı 1-0'lık Villarreal üstünlüğü ile bitti.İkinci yarıda Manchester United aradığı golü 55. dakikada buldu. Korner vuruşunda seken topu ceza sahası dışında şutla tamamlamak isteyen McTominay'ın şutu savunmadan dönüp Cavani'nin önünde kaldı. Uruguaylı golcü'nün şutunda top ağlarla buluştu ve maça denge geldi kalan dakikalarda da gol olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışları yapıldı.Penaltılarda Villarreal rakibine 11-10'luk üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Öte yandan Unai Emery, 3 kez Sevilla ile aldığı UEFA Avrupa Ligi kupasını bu kez Villarreal ile alarak turnuvayı 4. kez şampiyon olarak tamamlamayı başardı.Villarreal ise bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi kupasını tarihinde ilk kez kazanmış oldu. Daha önce kupayı 1 kez kazanan Manchester United ise ilk kez finalde kaybetme üzünütüsünü yaşadı.ü