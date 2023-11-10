UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
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10 Kasım 2023 02:48
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0

West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0

AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1

Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3

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