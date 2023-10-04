UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci hafta maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2023 13:51
UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonu gruplarında 2. hafta maçları, perşembe akşamı yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, perşembe akşamı 8 grupta 16 maç oynanacak.

İkinci hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Freiburg (Almanya) - West Ham United (İngiltere)

19.45 Backa Topola (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Olimpik Marsilya (Fransa) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

19.45 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

19.45 Real Betis (İspanya) - Sparta Prag (Çekya)

19.45 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rangers (İskoçya)

19.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Atalanta (İtalya)

19.45 Rakow (Polonya) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Servette (İsviçre)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova)

22.00 Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery