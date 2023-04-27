Houston Rockets'ın yeni başantrenörü Ime Udoka, geçen yıl Boston Celtics'ten ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve tam sezon ceza almasına neden olan durumun artık çözüldüğünü ekledi.



Udoka, Rockets'la ilk basın toplantısında şunları söyledi:



"Aylar önce her şey olup bittikten sonra bir açıklama yapmış ve zor duruma soktuğum birçok insandan özür dilemiştim. Bu açıklamamın halen arkasındayım. Bu konuda bugün çok daha fazla pişmanlık duyuyorum. Geçtiğimiz yaz dönemini bunun üzerinde kafa yorarak geçirdim.



Bu dönem, kendimi pek çok farklı alanda geliştirmem adına bir fırsat oldu. Ve bence bu, beni daha iyi bir koç ve genel olarak daha iyi bir lider haline getirecek. Ama artık bu mesele çözülmüş durumda ve bu konuda gerçekten fazla konuşamam."



Udoka, Celtics'in "takım politikalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Eylül ayında 2022-23 sezonunun tamamı için uzaklaştırma cezası almıştı. Başlangıçta bir kadın çalışanla rızaya dayalı bir ilişkisi olduğu söylenmiş, kadının daha sonra Udoka ile ilişkilerinin sona ermesinin ardından eski Celtics koçunun kendisine istenmeyen yorumlarda bulunduğunu ve bunun da ekibin durumu araştırmaya sevk ettiğini söylediği bildirilmişti.





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