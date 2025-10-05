İtalya Serie A 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.Cagliari, 25. dakikada Gennaro Borrelli ile 1-0 öne geçti. Udinese, bu gole 58. dakikada Christian Kabasele ile cevap verdi.Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.Cagliari'de Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından iki takım da 8 puana yükseldi.Udinese, milli aranın ardından ligde Cremonese deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Bologna'yı konuk edecek.