05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-172'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
0-01'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
0-00'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
0-02'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-030'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
0-00'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-00'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
0-01'
05 Ekim
Everton-C.Palace
0-01'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
0-01'
05 Ekim
Wolves-Brighton
0-01'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Udinese - Cagliari maçında kazanan yok!

İtalya Serie A'da Udinese ile Cagliari arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

calendar 05 Ekim 2025 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Udinese - Cagliari maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Serie A 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Cagliari, 25. dakikada Gennaro Borrelli ile 1-0 öne geçti. Udinese, bu gole 58. dakikada Christian Kabasele ile cevap verdi.

Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından iki takım da 8 puana yükseldi.

Udinese, milli aranın ardından ligde Cremonese deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Bologna'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.