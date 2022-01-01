Üç takımla, dört oyunculu takas!

Denver Nuggets, Boston Celtics ve San Antonio Spurs ekipleri arasında bir takas gerçekleştiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Bryn Forbes, San Antonio'dan Nuggets'a takas edilirken, Juancho Hernangomez Boston'dan Spurs'e gönderildi. Ayrıca Denver, anlaşmayı tamamlamak için Bol Bol ve PJ Dozier'ı da Celtics'e gönderdi.



Forbes, 371 kariyer maçında 3 sayılık atışlarda %41.3 isabet oranı yakalarken, bu sezon aynı mesafeden %41.7'yle isabet bulmuştu.



BOL BOL 8-12 HAFTA YOK!



Salı günü ayağından ameliyat geçiren Bol'un, 8 ila 12 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi. Denver daha önce Sudanlı pivotu Detroit Pistons'a takas etmeyi kabul etmiş, ancak Bol'un tıbbi testinde başarısız olmasıyla anlaşma iptal edilmişti.



Dozier, çapraz bağlarını sakatlayıp sezonu kapatmadan önce benchten geldiği 18 maçta 5.4 sayı ortalaması tutturmuştu.



Hernangomez takası, Boston'ın 3 milyon dolar tasarruf sağlayarak lüks vergisinden kaçınma yolunda mesafe kaydetmesini sağladı. 26 yaşındaki oyuncu, takas öncesi 18 maçta forma giymişti. San Antonio'nun Hernangomez'i almasına ek olarak, Nuggets'ın 2028 ikinci tur seçimini de aldığı kaydedildi.



