U20 Milli Takım'dan tek farklı galibiyet

Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı 54-53 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U20 Milli Takım'dan tek farklı galibiyet
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18 Temmuz 2022 23:33
Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 34-29 önde tamamlayan milli takım, çekişmeli geçen karşılaşmadan 54-53 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Milli takımın 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

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