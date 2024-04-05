U20 Erkek Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'ndeki ikinci maçında İsviçre'yi 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Kutna Hora kentinde düzenlenen eleme maçlarında milli takım, İsviçre'yi 25-12, 17-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Milli takım elemelerdeki son maçında yarın ev sahibi Çekya ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Kutna Hora kentinde düzenlenen eleme maçlarında milli takım, İsviçre'yi 25-12, 17-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Milli takım elemelerdeki son maçında yarın ev sahibi Çekya ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.
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