U20 Erkek Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'ndeki ikinci maçında İsviçre'yi 3-1 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Kutna Hora kentinde düzenlenen eleme maçlarında milli takım, İsviçre'yi 25-12, 17-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.



Milli takım elemelerdeki son maçında yarın ev sahibi Çekya ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.





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