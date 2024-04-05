U20 Erkek Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!

20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'ndeki ikinci maçında İsviçre'yi 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Erkek Milli Takımımız 2'de 2 yaptı!
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05 Nisan 2024 23:42
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemesi'ndeki ikinci maçında İsviçre'yi 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Kutna Hora kentinde düzenlenen eleme maçlarında milli takım, İsviçre'yi 25-12, 17-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenerek ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım elemelerdeki son maçında yarın ev sahibi Çekya ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.

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