Miami Heat, Tyler Herro'ya ikinci derece ayak bileği burkulması teşhisi konulduğunu ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
Çarşamba günkü Memphis Grizzlies galibiyeti sırasında sakatlanan Herro'nun 10 gün boyunca yürüme botu giyeceği bildirildi.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başlarında kariyerinin rekoru 22,9 sayı ortalaması yakalıyordu ve %41 üçlük isabetine sahipti.
Çarşamba günkü Memphis Grizzlies galibiyeti sırasında sakatlanan Herro'nun 10 gün boyunca yürüme botu giyeceği bildirildi.
23 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başlarında kariyerinin rekoru 22,9 sayı ortalaması yakalıyordu ve %41 üçlük isabetine sahipti.
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