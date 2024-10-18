TVF'de seçim günü: Mehmet Akif Üstündağ mı Gökhan Dinçer mi?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Seçimli Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da yapılacak. Crowne Plaza'da saat 10.00'da başlayacak kongrede, mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün eski başkanı Gökhan Dinçer başkanlık için yarışacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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TVF'de seçim günü: Mehmet Akif Üstündağ mı Gökhan Dinçer mi?
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18 Ekim 2024 12:00
2016'dan bu yana başkanlık koltuğunda oturan Üstündağ'ın seçimdeki en büyük kozu, kadın voleybolunda gerek kulüpler gerekse milli takımlar bazında elde edilen başarılar. Son yıllarda Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı önderliğinde Avrupa kupalarında çok sayıda şampiyonluklar kazanan Türk kadın voleybolu, milli takımlarda ise geçen sene katıldığı tüm turnuvalarda şampiyon olurken, bu yıl Paris Olimpiyatları'nda yarı final oynadı.

MUHALİFLERDEN SERT ELEŞTİRİ

Diğer taraftan Gökhan Dinçer cephesi, Mehmet Akif Üstündağ yönetiminin, Filenin Sultanları'nın kazandığı başarıları, Türk voleybolunun geldiği kötü noktayı örtbas etmek için kullandığını öne sürdü. Gerçekte Türk voleybolunun çöküş içerisinde olduğunu savunan Üstündağ muhaliflerinin eleştirileri şunlar:

1- Efeler Ligi 13 takımla oynanıyor. En son Develi Belediyesi ligden çekildi. İzmir ekibi Arkas Spor da gelecek sezon çekilme kararı aldı. Birçok takımın daha ligden çekilme ihtimali bulunuyor.

ALTYAPILARDA EKSİKLER VAR

2- Erkek voleybolumuz dünya sıralamasında her geçen yıl geriye gidiyor.

3- Altyapılarda ciddi eksikler var. Kadın voleybolunun marka değeri üzerinden elde edilen sponsorluk ve reklam gelirlerinden kulüplere verilen bütçe ise komik düzeyde.

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