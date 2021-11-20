Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
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20 Kasım 2021 20:55
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Tuzlaspor, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Grechyshkin (Dk. 90+1 Sallalich), Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz (Dk. 90+1 Muhammed Bayır), Aksel Aktaş (Dk. 65 Arda Kızıldağ), Tshibola, LuaLua (Dk. 76 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak), Eleke

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Sedat Şahintürk, Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Valente), Safa Kınalı (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran)

Gol: Dk. 38 Bardhi (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tayfun Aydoğan, Dk. 41 Selçuk Alibaz, Dk. 72 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)


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