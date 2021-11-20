Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Tuzlaspor, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Grechyshkin (Dk. 90+1 Sallalich), Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz (Dk. 90+1 Muhammed Bayır), Aksel Aktaş (Dk. 65 Arda Kızıldağ), Tshibola, LuaLua (Dk. 76 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak), Eleke
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Sedat Şahintürk, Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Valente), Safa Kınalı (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran)
Gol: Dk. 38 Bardhi (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Tayfun Aydoğan, Dk. 41 Selçuk Alibaz, Dk. 72 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)
Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Tuzlaspor, 20 puana yükseldi. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Grechyshkin (Dk. 90+1 Sallalich), Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz (Dk. 90+1 Muhammed Bayır), Aksel Aktaş (Dk. 65 Arda Kızıldağ), Tshibola, LuaLua (Dk. 76 Bieliaiev), Lima, Barış Alıcı (Dk. 90+1 Gökhan Altıparmak), Eleke
Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Bardhi, Sedat Şahintürk, Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Valente), Safa Kınalı (Dk. 62 Rahmi Anıl Başaran)
Gol: Dk. 38 Bardhi (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Tayfun Aydoğan, Dk. 41 Selçuk Alibaz, Dk. 72 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)