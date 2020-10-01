Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal

İngiltere Lig Kupası'nda iki dev kulüp, Liverpool ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal
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01 Ekim 2020 06:54
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki taraf da kupada yoluna devam edebilmek için galibiyeti hedefliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tarafların son 5 maçında Liverpool'un 2, Arsenal'in 1 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere bitti.

- Aralarındaki maçlarda Liverpool'un 74-70 üstünlüğü bulunuyor. 53 karşılaşmanın sonucun ise berabere bitti.

- Liverpool'un son 5 maçının sadece 1'i 2,5 ALT bitti.

- Arsenal'in son 5 maçının sadece 2'sinde KG VAR olmadı.

- Liverpool'un son 10 maçında 1 mağlubiyet 1 beraberlik bulunuyor.

- Arsenal'in son 10 maçında 2 mağlubiyet bulunuyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Liverpool: Thiago, Henderson, Matip, Chamberlain

Arsenal: Mustafi, Chambers, Soares, Sokratis

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Adrian; N Williams, Gomez, Van den Berg, Tsimikas; Jones, Grujic, Shaqiri; Jota, Minamino, Origi

Arsenal: Runarsson; Saliba, Gabriel, Kolasinac; Cedric, Willock, Ceballos, Saka; Pepe, Nketiah, Nelson



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