Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Arsenal

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup'ta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki taraf da kupada yoluna devam edebilmek için galibiyeti hedefliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların son 5 maçında Liverpool'un 2, Arsenal'in 1 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere bitti.
- Aralarındaki maçlarda Liverpool'un 74-70 üstünlüğü bulunuyor. 53 karşılaşmanın sonucun ise berabere bitti.
- Liverpool'un son 5 maçının sadece 1'i 2,5 ALT bitti.
- Arsenal'in son 5 maçının sadece 2'sinde KG VAR olmadı.
- Liverpool'un son 10 maçında 1 mağlubiyet 1 beraberlik bulunuyor.
- Arsenal'in son 10 maçında 2 mağlubiyet bulunuyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Thiago, Henderson, Matip, Chamberlain
Arsenal: Mustafi, Chambers, Soares, Sokratis
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Adrian; N Williams, Gomez, Van den Berg, Tsimikas; Jones, Grujic, Shaqiri; Jota, Minamino, Origi
Arsenal: Runarsson; Saliba, Gabriel, Kolasinac; Cedric, Willock, Ceballos, Saka; Pepe, Nketiah, Nelson
Tuttur.com'da Liverpool - Arsenal maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların son 5 maçında Liverpool'un 2, Arsenal'in 1 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere bitti.
- Aralarındaki maçlarda Liverpool'un 74-70 üstünlüğü bulunuyor. 53 karşılaşmanın sonucun ise berabere bitti.
- Liverpool'un son 5 maçının sadece 1'i 2,5 ALT bitti.
- Arsenal'in son 5 maçının sadece 2'sinde KG VAR olmadı.
- Liverpool'un son 10 maçında 1 mağlubiyet 1 beraberlik bulunuyor.
- Arsenal'in son 10 maçında 2 mağlubiyet bulunuyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Thiago, Henderson, Matip, Chamberlain
Arsenal: Mustafi, Chambers, Soares, Sokratis
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Adrian; N Williams, Gomez, Van den Berg, Tsimikas; Jones, Grujic, Shaqiri; Jota, Minamino, Origi
Arsenal: Runarsson; Saliba, Gabriel, Kolasinac; Cedric, Willock, Ceballos, Saka; Pepe, Nketiah, Nelson