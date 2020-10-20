Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Sevilla

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya geliyor.
Tuttur.com'da Chelsea - Sevilla maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
- İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea (5B 3M), tek galibiyetini Atletico Madrid'i yenerek aldı (Eylül 2017).
- İngiliz takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını kazanan Sevilla; sırasıyla Manchester United (2018 Şampiyonlar Ligi ikinci turu), Wolves (2020 Avrupa Ligi çeyrek finali) ve yine Manchester United'ı (2020 Avrupa Ligi yarı finali) mağlup etti.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.
- Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla (3B 3M), tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı (Mart 2018).
- Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 16 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybetti (10G 4B).
- Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den (0-3 vs Arsenal) bu yana ilk maçını kaybetmiyor (2G 2B).
- Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı sezonda görev yapan ikinci İngiliz çalıştırıcı olacak. Bunu başaran diğer isim Bobby Robson (3; 1993/94, 1998/99 & 2002/03).
- Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner (7 gol & 2 asist), Londra ekibinin formasıyla bu turnuvada gol atan üçüncü Alman olmak için sahaya çıkıyor (Michael Ballack, 4 gol & André Schürrle, 2 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Chelsea: Gilmour
Sevilla: Kounde
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Pulisic, Havertz Dağı; Werner
Sevilla: Bounou; Navas, Gómez, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Jordan; Ocampos, Suso, De Jong
Tuttur.com'da Chelsea - Sevilla maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.
- İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea (5B 3M), tek galibiyetini Atletico Madrid'i yenerek aldı (Eylül 2017).
- İngiliz takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını kazanan Sevilla; sırasıyla Manchester United (2018 Şampiyonlar Ligi ikinci turu), Wolves (2020 Avrupa Ligi çeyrek finali) ve yine Manchester United'ı (2020 Avrupa Ligi yarı finali) mağlup etti.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.
- Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla (3B 3M), tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı (Mart 2018).
- Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 16 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybetti (10G 4B).
- Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den (0-3 vs Arsenal) bu yana ilk maçını kaybetmiyor (2G 2B).
- Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı sezonda görev yapan ikinci İngiliz çalıştırıcı olacak. Bunu başaran diğer isim Bobby Robson (3; 1993/94, 1998/99 & 2002/03).
- Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner (7 gol & 2 asist), Londra ekibinin formasıyla bu turnuvada gol atan üçüncü Alman olmak için sahaya çıkıyor (Michael Ballack, 4 gol & André Schürrle, 2 gol).
EKSİKLER, CEZALILAR
Chelsea: Gilmour
Sevilla: Kounde
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Pulisic, Havertz Dağı; Werner
Sevilla: Bounou; Navas, Gómez, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Jordan; Ocampos, Suso, De Jong