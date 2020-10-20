Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Sevilla

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya geliyor.- Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.- İngiliz takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını kazanan Sevilla; sırasıyla Manchester United (2018 Şampiyonlar Ligi ikinci turu), Wolves (2020 Avrupa Ligi çeyrek finali) ve yine Manchester United'ı (2020 Avrupa Ligi yarı finali) mağlup etti.- Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla (3B 3M), tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı (Mart 2018).- Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den (0-3 vs Arsenal) bu yana ilk maçını kaybetmiyor (2G 2B).- Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).GilmourKoundeMendy; Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Pulisic, Havertz Dağı; WernerBounou; Navas, Gómez, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Jordan; Ocampos, Suso, De Jong