Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Sevilla

Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesinde Chelsea ile Sevilla kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Chelsea - Sevilla
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20 Ekim 2020 06:32
Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İngiltere temsilcisi Chelsea ile İspanyol ekibi Sevilla karşı karşıya geliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

- İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea (5B 3M), tek galibiyetini Atletico Madrid'i yenerek aldı (Eylül 2017).

- İngiliz takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını kazanan Sevilla; sırasıyla Manchester United (2018 Şampiyonlar Ligi ikinci turu), Wolves (2020 Avrupa Ligi çeyrek finali) ve yine Manchester United'ı (2020 Avrupa Ligi yarı finali) mağlup etti.

- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde üst üste üç yenilgi almadı.

- Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla (3B 3M), tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı (Mart 2018).

- Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 16 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybetti (10G 4B).

- Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den (0-3 vs Arsenal) bu yana ilk maçını kaybetmiyor (2G 2B).

- Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı sezonda görev yapan ikinci İngiliz çalıştırıcı olacak. Bunu başaran diğer isim Bobby Robson (3; 1993/94, 1998/99 & 2002/03).

- Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 1 asist).

- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea'nin yeni transferi Timo Werner (7 gol & 2 asist), Londra ekibinin formasıyla bu turnuvada gol atan üçüncü Alman olmak için sahaya çıkıyor (Michael Ballack, 4 gol & André Schürrle, 2 gol).

EKSİKLER, CEZALILAR

Chelsea: Gilmour

Sevilla: Kounde

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Pulisic, Havertz Dağı; Werner

Sevilla: Bounou; Navas, Gómez, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Jordan; Ocampos, Suso, De Jong



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