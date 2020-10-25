Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - Leicester City

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leicester'ı konuk ettiği son 27 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal (20G 7B), rakibine Eylül 1973'ten bu yana yenilmiyor.
- Leicester'ın Premier Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadan en fazla karşılaştığı takım Arsenal (2B 12M).
- Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal'in (9G 2B) daha önce aldığı üst üste üç yenilgiden biri Leicester karşısında gelmişti.
- Bu sezon Aston Villa'nın (2) ardından Premier Lig'in en az gol yiyen takımı olan Arsenal (6), buna rağmen sadece sezonun ilk maçında kalesini gole kapatabildi.
- Leicester forveti Jamie Vardy, Premier Lig kariyerinde ilk 11 başladığı 10 Arsenal maçında 10 gol kaydetti. Lig tarihinde Arsenal'e Vardy'den daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney (12).
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Chambers, Martinelli, Pablo Mari, Holding
Leicester City: Ndidi, Pereira, Amartey, Çağlar Söyüncü
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Ceballos, Thomas, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang
Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy
Tuttur.com'da Olympique Lyon - Monaco maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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Tuttur.com'da Arsenal - Leicester City maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leicester'ı konuk ettiği son 27 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal (20G 7B), rakibine Eylül 1973'ten bu yana yenilmiyor.
- Leicester'ın Premier Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadan en fazla karşılaştığı takım Arsenal (2B 12M).
- Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal'in (9G 2B) daha önce aldığı üst üste üç yenilgiden biri Leicester karşısında gelmişti.
- Bu sezon Aston Villa'nın (2) ardından Premier Lig'in en az gol yiyen takımı olan Arsenal (6), buna rağmen sadece sezonun ilk maçında kalesini gole kapatabildi.
- Leicester forveti Jamie Vardy, Premier Lig kariyerinde ilk 11 başladığı 10 Arsenal maçında 10 gol kaydetti. Lig tarihinde Arsenal'e Vardy'den daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney (12).
EKSİKLER, CEZALILAR
Arsenal: Chambers, Martinelli, Pablo Mari, Holding
Leicester City: Ndidi, Pereira, Amartey, Çağlar Söyüncü
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Ceballos, Thomas, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang
Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy
Tuttur.com'da Olympique Lyon - Monaco maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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