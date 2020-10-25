Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - Leicester City

Arsenal ile Leicester City, Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - Leicester City
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25 Ekim 2020 08:15
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Leicester'ı konuk ettiği son 27 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal (20G 7B), rakibine Eylül 1973'ten bu yana yenilmiyor.

- Leicester'ın Premier Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadan en fazla karşılaştığı takım Arsenal (2B 12M).

- Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal'in (9G 2B) daha önce aldığı üst üste üç yenilgiden biri Leicester karşısında gelmişti.

- Bu sezon Aston Villa'nın (2) ardından Premier Lig'in en az gol yiyen takımı olan Arsenal (6), buna rağmen sadece sezonun ilk maçında kalesini gole kapatabildi.

- Leicester forveti Jamie Vardy, Premier Lig kariyerinde ilk 11 başladığı 10 Arsenal maçında 10 gol kaydetti. Lig tarihinde Arsenal'e Vardy'den daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney (12).

EKSİKLER, CEZALILAR

Arsenal: Chambers, Martinelli, Pablo Mari, Holding

Leicester City: Ndidi, Pereira, Amartey, Çağlar Söyüncü

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Ceballos, Thomas, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy

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