Tuttur.com ile maç önü: Arsenal - Leicester City

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya geldi.- Leicester'ı konuk ettiği son 27 resmi maçı kaybetmeyen Arsenal (20G 7B), rakibine Eylül 1973'ten bu yana yenilmiyor.- Evinde oynadığı son 11 Premier Lig maçını kaybetmeyen Arsenal'in (9G 2B) daha önce aldığı üst üste üç yenilgiden biri Leicester karşısında gelmişti.- Leicester forveti Jamie Vardy, Premier Lig kariyerinde ilk 11 başladığı 10 Arsenal maçında 10 gol kaydetti. Lig tarihinde Arsenal'e Vardy'den daha fazla gol atan tek oyuncu Wayne Rooney (12).Chambers, Martinelli, Pablo Mari, HoldingNdidi, Pereira, Amartey, Çağlar SöyüncüLeno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Tierney; Ceballos, Thomas, Saka; Willian, Lacazette, AubameyangSchmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Perez, Praet, Maddison, Barnes; Vardy