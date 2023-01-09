TÜRŞAD, Hatay BB'yi rahat geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında TÜRŞAD, sahasında Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
TÜRŞAD: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Görkem Sertel)
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Bucko, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 23-25, 26-24, 25-18, 25-19
Süre: 129 dakika (32, 38, 23, 36)
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
TÜRŞAD: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Görkem Sertel)
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Bucko, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer, Cafer Kırkıt, Furkan Aydın (Can Ayvazoğlu, İsmail Koçak, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Setler: 23-25, 26-24, 25-18, 25-19
Süre: 129 dakika (32, 38, 23, 36)
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