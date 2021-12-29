Türkiye, sualtında 2021'de 5 dünya şampiyonluğu kazandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, 2021 yılında branşlarında 5 dünya şampiyonluğu kazanıldığını, milli sporcuların pandemiye rağmen tarihi başarılara imza attığını söyledi.



Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılında sıkı pandemi kuralları nedeniyle ara verilen sualtı spor etkinliklerine 2021'de müthiş bir heyecan ve özlemle başladıklarını ifade etti.



Yurt içinde paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, zıpkınla balık avı, serbest dalış ve sualtı görüntüleme branşlarında 9 Türkiye Şampiyonası, 1 Federasyon Şampiyonası, 2 Federasyon Kupası ve 1 Bahar Şampiyonası olmak üzere 13 ulusal yarışma düzenlediklerini dile getiren Özen, "Sualtı sporlarında 2021'de tarihi başarılar elde ettik. Bu başarılarda planlı çalışmalarımızın doğru ilerlediğini gördük. Gelecek yıl da bu başarıların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte iki büyük uluslararası yarışmaya, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası ve CMAS-TSSF Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'na Antalya'nın Kaş ilçesinde ev sahipliği yaptık. Kaş'ta 2 dünya ve 2 Türkiye rekoru kırıldı. Türkiye, yarışmalarda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya kazandı." ifadelerini kullandı.



Milli sporcuların yurtdışında 8 uluslararası yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini kaydeden Özen, "Yurt içinde antrenör, eğitmen, hakem, sporcu, cankurtaran, dalışçı başta olmak üzere birçok farklı branşta üyelerimiz için 1 uluslararası kamp etkinliği, 3'ü çevrim içi olmak üzere 17 kamp, kurs, sınav ve seminer faaliyeti düzenledik." diye konuştu.



Paletli yüzme büyüklerde ilk dünya şampiyonluğu



Mili sporcuların katıldıkları uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attığını dile getiren Özen, kendilerini geliştirerek yeni başarılar elde etmek istediklerini dile getirdi.



Özen, Türkiye'nin 2021 yılında sualtı sporlarında katıldığı turnuvalar hakkında şu bilgileri verdi:



"İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'mız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 4. oldu. Rusya'nın Tomsk şehrinde 3-8 Temmuz'da 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda bu kez milli takımımız altın madalya kazanarak paletli yüzme büyüklerde ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. İtalya ve Rusya'daki yarışmaların ardından Kolombiya'dan da altın madalya ile döndük. 23-27 Eylül'de Kolombiya'nın Santa Marta kentinde yapılan CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda, dünya şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü ile madalya kürsülerinde bayrağımızı dalgalandırdık. 4-9 Ekim tarihlerinde Portekiz'in Madeira Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda gerçekleştirilen CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden TSSF Sualtı Fotoğraf Milli Takımımız, dünya şampiyonu ve dünya üçüncüsü oldu."





İLGİLİ VİDEO