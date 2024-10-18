Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da 23 aracın katılımıyla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2024 15:00
PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı, Trabzon'da başladı.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyona için 23 araç kayıt yaptırdı.

Akçaabat Belediyesi önünde bir araya gelen araçlar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı ile protokol üyelerinin start vermesiyle çıkış yaptı.

Başkan Ekim, yarışların kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

Arıcı da yarışların üç etapta gerçekleştirileceğini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı yarışları izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Yarın Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisinde mukavemet etabıyla devam edecek organizasyon, 20 Ekim Pazar günü Yaylacık Sahili'nde yapılacak seyirci etabıyla sona erecek.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery