Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta son 16 turu heyecanı yaşanacak. İşte maçların programı...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı
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05 Şubat 2024 12:16
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu salı günü yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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