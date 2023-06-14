Türkiye'den Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın Suudi Arabistan ekibi ekibi Al-Tai ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
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14 Haziran 2023 16:51
Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Bernard Mensah'ın yeni takımı belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi ekibi Al-Tai, Bernard Mensah ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Habere göre Ganalı oyuncu kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek için Riyad'a gidecek.

KAZANACAĞI PARA

28 yaşındaki oyuncunun Suudi ekibinden 1.7 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Beşiktaş, Ateletico Madrid, Getafe, Kasımpaşa, gibi önemli takımlarda da forma giyen tecrübeli on numara, Kayserispor ile 91 maça çıktı ve 16 gol, 15 asist yaptı.

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