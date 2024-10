Türkiye'de aktif spor yapanların sayısı 20 milyonu aştı

Türkiye'nin spor ve iyi yaşam markası MAC, Türkiye'deki hareket alışkanlıklarını daha görünür kılmak amacıyla önemli bir araştırma gerçekleştirdi.



Future Bright iş birliğinde yapılan 'Türkiye Hareket Haritası' araştırması; ülke genelinde bireylerin spor yapma sıklığı ve ilgilendikleri spor türlerinin yanı sıra spor yapma ve hareketlilik tanımlarına göre kitle büyüklüğünü ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçlarını MAC Co-CEO'ları Zeynep Sirel Fırat ve Mümtaz Demirci ile Future Bright Kurucu Ortağı Akan Abdula, İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı.



ZEYNEP SİREL FIRAT: SPOR YAPARKEN ANA MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ DAHA İYİ BİR YAŞAM



Pazar lideri olmanın sorumluluğuyla Türkiye'deki insanların hayatına hareket katarak daha sağlıklı ve uzun bir yaşama adım atmalarını desteklediklerini belirten MAC Co-CEO'su Zeynep Sirel Fırat, "Future Bright ile 'Türkiye Hareket Haritası' araştırmasını gerçekleştirdik. Önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz Türkiye Hareket Haritası araştırmaları ile kıyasladığımızda önemli sonuçlar elde ediyoruz. Bu araştırma ile ülkemizde 2019 yılından bu yana aktif olarak spor yapanların oranının yüzde 26'dan yüzde 35'e yükseldiğini görüyoruz. 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 15-65 yaş arası nüfusu oluşturan 58,1 milyon kişinin 20,3 milyonu aktif spor yapıyor. Yine elde ettiğimiz bir başka önemli bulgu da ülkemizdeki insanların yürüyüş dışında 62 farklı spor branşıyla ilgilenmesi oldu. Aktif olarak ilgilenilen spor dallarında artan çeşitlilikle birlikte özellikle takım sporlarına ilginin arttığını da söyleyebiliriz. Birlikte spor yapmayı seviyoruz. Spor yapmanın ana motivasyonlarına baktığımızda ise daha iyi bir yaşam sürdürmek öne çıkıyor. Bu, ülkemiz açısından önemli bir sonuç. Sağlıklı bir gelecek yaşamak için bugünden bedenine iyi bakmak için hareket edenlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Spor salonu tercihlerinde üst düzey hijyen beklentisinin yanında fitness uzmanlığının ana bağlayıcı nokta olduğu ortaya çıkıyor. Biz de kulüplerimizde dünya standartlarındaki ekipmanlarımız ve konusunda uzman ekibimiz ile yeni başlayanlardan profesyonel sporculara kadar farklı seviyeler için tüm ihtiyaçlara yönelik bütünsel ve kapsayıcı bir fitness deneyimi sunuyoruz. Bir diğer nokta ise sosyalleşme ihtiyacı. Temel motivasyonlardan birinin de spor salonuna gidip bir topluluğa ait olma hissi ve sosyalleşme isteği olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



MÜMTAZ DEMİRCİ: Z KUŞAĞIYLA DİJİTALLEŞME TALEBİ ARTTI



Dijitalleşmenin de spor yapma alışkanlığını etkilediğini belirten MAC Co-CEO'su Mümtaz Demirci, "Spor yaparken herhangi bir dijital uygulama kullananların sayısında da artış söz konusu. Bugün bu oranın yüzde 32'lere ulaştığını görüyoruz. Özellikle gençlerde bu oran yüzde 50 oranında karşılık buluyor. Z kuşağıyla dijitalleşme talebi arttı ve artmaya devam ediyor. Biz de dijitalin gücünü kullanarak, toplumu harekete geçirmek için uygulamamızı devreye aldık. 'Sadece spora değil, kendine geldiğin yer' mottomuzla üyelerimize zihnen, ruhen ve bedenen daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.



AKAN ABDULA: ARTIK SPOR, GÜNLÜK HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ



Türkiye'de yeni bir çağ başladığını belirten Akan Abdula, "30 yaş üstü gençliğin çağı. O öbek büyüyor. Biz buna, 'deneyimli gençlik' diyoruz. Yaşam süremiz dünya ortalamasının üzerinde, 78 yıl, ama iyi yaşam süremiz 58'de duraksadı. Bu derin demografik değişim, sağlıklı bir hayatı daha önemli bir tansiyon haline getiriyor. Artık spor, günlük hayatın vazgeçilmezi. Sporun çeşitliliği artıyor; her an, her fırsat bir spor aktivitesine dönüştürülüyor. Türkiye, bu değişimin eşiğinde, geleceğin dinamik ve sağlıklı bireylerinin spora bakış açısı bugünden çok dramatik şekilleniyor" ifadelerini kullandı.



Yapılan araştırmaya göre son 5 yılda spor yapanların oranı yüzde 35'e kadar yükseldi. Türkiye genelinde spor yapan 20,3 milyon kişinin yüzde 45'i yürüyüşü tercih ediyor. Yüzde 55'lik kesim ise 63 farklı spor branşıyla ilgileniyor.



Spor yapan insanların yüzde 58'inin ana motivasyon kaynağı ise daha enerjik ve sağlıklı olmak. İkinci sırada ise yüzde 39 ile formunu korumak isteyenler geliyor. Ayrıca spor yapmayanların yüzde 54'ü spor yapmama nedenini olarak zamanının olmadığını belirtiyor.