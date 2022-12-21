Türk Telekom, deplasmanda 13 sayı farkla kazandı

Basketbolda 7Days Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 84-71 yendi.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-19 geride bitirdi.
İkinci periyotta savunma ve hücumda toparlanan başkent temsilcisi, soyunma odasına 42-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 58-54 önde bitiren Türk Telekom, maçı 13 sayı farkla 84-71 kazandı.
Başkent temsilcisi dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini elde ederken, Karadağ temsilcisi, dokuz maçta dördüncü yenilgisini aldı.
Türk Telekom, maç fazlasıyla 7Days Avrupa Kupası'nda birinci sıradaki yerini korudu.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-19 geride bitirdi.
İkinci periyotta savunma ve hücumda toparlanan başkent temsilcisi, soyunma odasına 42-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 58-54 önde bitiren Türk Telekom, maçı 13 sayı farkla 84-71 kazandı.
Başkent temsilcisi dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini elde ederken, Karadağ temsilcisi, dokuz maçta dördüncü yenilgisini aldı.
Türk Telekom, maç fazlasıyla 7Days Avrupa Kupası'nda birinci sıradaki yerini korudu.
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