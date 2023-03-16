Türk takımları çeyrek finali göremedi

Organizasyonda bu sezona kadar 2 kez finale çıkan Türk takımlarının, bu sezon 3 ekiple yer aldığı son 16 turu grup aşamasında elenmesi kesinleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk takımları çeyrek finali göremedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 15:02
Daha önce 2 Türk ekibinin finale yükseldiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer alan 5 Türk takımı, çeyrek finale kalamadan organizasyona veda etti.

Bu sezon 7. kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin tarihinde 11 Türk ekibi yer aldı. 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka, finalde kupayı kazanma şansını kaybetti.

Bu sezon grup aşamasında 5 ekibin yer aldığı organizasyonda Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, play-in maçları oynamaya hak kazanmasına rağmen son 16 turu vizesi alamadı.

Son 16 turu grup aşamasına kalan Türk temsilcilerinden J Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, K Grubu'nda Galatasaray Nef ve L Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa'nın gruptaki son maçlar öncesinde çeyrek final şansı kalmadı.

Bu sezon 54 maç oynadılar

Bu ekipler, birer maç daha yaparak bu sezonki Avrupa müsabakalarını tamamlayacak.

Türk takımları, organizasyonda bu sezon şimdiye kadar çıktıkları 54 maçta 21 galibiyet ve 33 yenilgi yaşadı.

Çeyrek finale kalan 7 ekip belli

Organizasyonda son 16 turundaki son maçlar öncesinde Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa), Telekom Baskets Bonn (Almanya), AEK (Yunanistan), Lenovo Tenerife, UCAM Murcia ve Unicaja (İspanya), çeyrek finali vizesi aldı.

Çeyrek finale kalacak son takım BAXI Manresa (İspanya) veya Rytas Vilnius'tan (Litvanya) biri olacak.

En fazla maça çıkan Beşiktaş

Organizasyon tarihinde 73 maçla en fazla müsabakaya çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 72 karşılaşmayla Pınar Karşıyaka ve 70 mücadeleyle Banvit/Teksüt Bandırma izledi.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.

Organizasyonda Türk takımlarının performansları ve galibiyet yüzdeleri şöyle:

Takımlar O G M B Yüzde
Bahçeşehir Koleji 14 5 9   35,7
Banvit/Teksüt Bandırma 70 43 26 1 61,4
Beşiktaş 73 42 30 1 57,5
Darüşşafaka 34 15 19   44,1
Galatasaray 29 13 16   44,8
Gaziantep Basketbol 28 8 20   28,6
Pınar Karşıyaka 72 40 32   55,6
Sakarya BŞB 2 0 2   0
TOFAŞ 36 18 18   50
Türk Telekom 29 19 10   65,5
Uşak Sportif 16 7 9   43,8
TOPLAM 403 210 191 2 52,1
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery