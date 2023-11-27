Turgay Demir: 'İlk golden sonra gidişat değişmedi'

Sabah gazetesi yazarlarından Turgay Demir, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Samsunspor maçını değerlendirdi.
İlk gelen gol sonrası Beşiktaş'ın çok etkili olmadığını söyleyen Turgay Demir şu sözleri söyledi:
"İlk yarıda enerjisi yüksek bir Samsunspor'a karşı organize olmakta zorluk yaşayan ve geride bolca hata yapan bir Beşiktaş izledik. Bu bölümde Mouandilmadji ve Emre Kılınç başta ev sahibi takım hücumcuları Beşiktaş kalesinde sık sık tehlike yarattılar. Manzara Samsun lehineyken Roiser'in şahsi gayretiyle kazanılan penaltıyı Cenk, iki hamle de gole çevirince Kartal beklemediği anda öne geçti. Golden sonra da oyunun gidişatı çok değişmedi, Beşiktaş etkisiz bölgede top çevirip istatistik kazanırken (!), Samsunsporlu oyuncular ayaklarına gelen her topla hücuma geçip Beşiktaş kalesinde baskı kurdular. İkinci yarıya Aboubakar'ı riske ederek başladı Rıza hoca. Cenk sola geçince o kanattan da etkili bindirmeler gelmeye başladı, ön taraf dengelendi. Samsunspor'un vites düşürmesi Beşiktaş'ın artık topa etkili bölgelerde de daha çok sahip olmasını sağladı. Kartal baskı kurduğu bölümde Colley'in golüyle tekrar öne geçip deplasman galibiyeti hasretine son vermiş oldu."
İlk gelen gol sonrası Beşiktaş'ın çok etkili olmadığını söyleyen Turgay Demir şu sözleri söyledi:
"İlk yarıda enerjisi yüksek bir Samsunspor'a karşı organize olmakta zorluk yaşayan ve geride bolca hata yapan bir Beşiktaş izledik. Bu bölümde Mouandilmadji ve Emre Kılınç başta ev sahibi takım hücumcuları Beşiktaş kalesinde sık sık tehlike yarattılar. Manzara Samsun lehineyken Roiser'in şahsi gayretiyle kazanılan penaltıyı Cenk, iki hamle de gole çevirince Kartal beklemediği anda öne geçti. Golden sonra da oyunun gidişatı çok değişmedi, Beşiktaş etkisiz bölgede top çevirip istatistik kazanırken (!), Samsunsporlu oyuncular ayaklarına gelen her topla hücuma geçip Beşiktaş kalesinde baskı kurdular. İkinci yarıya Aboubakar'ı riske ederek başladı Rıza hoca. Cenk sola geçince o kanattan da etkili bindirmeler gelmeye başladı, ön taraf dengelendi. Samsunspor'un vites düşürmesi Beşiktaş'ın artık topa etkili bölgelerde de daha çok sahip olmasını sağladı. Kartal baskı kurduğu bölümde Colley'in golüyle tekrar öne geçip deplasman galibiyeti hasretine son vermiş oldu."
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