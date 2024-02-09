LA Clippers'ın tecrübeli oyuncusu PJ Tucker'ın, Clippers ile bir buy-out anlaşması yapmak istemediği bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Tucker'ın Clippers'tan buy-out talebinde bulunmamaya karar verdiğini ve sezonun geri kalanında takımda kalacağını söyledi.



Tucker'ın önümüzdeki sezonda takas edilebilme olasılığı nedeniyle, 2024-25 sezonu için 11,5 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunun bu kararda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.



Philadelphia 76ers'la James Harden'ın da dahil olduğu takas yoluyla Clippers'ın bir parçası olan Tucker, geçmişte rotasyonun dışında kaldığı için takas isteğini dile getirmesine rağmen, Clippers'ta kalmayı tercih etti.



