TSYD Ankara Kupası'nın tarihi açıklandı

TSYD Ankara Kupası 10 Eylül'de oynanacak ve 56'ıncısı düzenlenecek organizasyonda, başkentin iki köklü kulübü MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TSYD Ankara Kupası'nın tarihi açıklandı
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22 Temmuz 2023 15:27
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın 10 Eylül'de oynanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, TSYD Ankara Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye'nin en eski futbol organizasyonlarından birisi olan TSYD Ankara Kupası'nın 56'ıncısında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile TFF 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

TSYD Ankara Kupası, bu yıl Eryaman Stadı'nda devam eden ve sezonun ilk haftasına yetiştirilmesi için çalışılan zemin çalışması nedeniyle, milli maçlar için lige verilecek arada oynanacak.

TSYD Kupası'nı geçen yıl, Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazanmıştı.

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