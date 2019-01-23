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Transfer olmazsa, Benitez ayrılıyor!

Newcastle United Menajeri Rafael Benitez, transferlerin yapılmamamsı halinde yönetime rest çekme kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Transfer olmazsa, Benitez ayrılıyor!
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23 Ocak 2019 03:12
Premier League'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Newcatsle United'ın menajeri Rafael Benitez'den sürpriz bir karar çıktı.

Sezon başında da istediği transferleri gerçekleştiremeyen Rafael Benitez, Ocak ayında istediği iki oyuncunun alınmaması halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Atlanta United'dan Miguel Almiron ve Atletico Madrid'den Gelson Martins ile ilgilenen Newcastle'ın bu transferleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Newcastle United sezon başında transfere 34 milyon euro harcamıştı.



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