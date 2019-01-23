Transfer olmazsa, Benitez ayrılıyor!

Premier League'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Newcatsle United'ın menajeri Rafael Benitez'den sürpriz bir karar çıktı.Sezon başında da istediği transferleri gerçekleştiremeyen Rafael Benitez, Ocak ayında istediği iki oyuncunun alınmaması halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı.Atlanta United'dan Miguel Almiron ve Atletico Madrid'den Gelson Martins ile ilgilenen Newcastle'ın bu transferleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.Newcastle United sezon başında transfere 34 milyon euro harcamıştı.