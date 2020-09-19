Trabzonspor'un penaltısı VAR'dan döndü

Trabzonspor'un Denizlispor karşısında kazandığı penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'un penaltısı VAR'dan döndü
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19 Eylül 2020 16:44
Denizlispor - Trabzonspor maçında penaltı kararı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 38. dakikasında Anthony Nwakaeme ceza alanında Tiago Lopes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı gösterdi.

Bunun üzerine VAR odasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu incelemesi için orta hakem Volkan Bayarslan'ı ekrana davet etti ve yapılan izlemenin sonrasında Trabzonspor'un penaltısı iptal edildi.

Oyun hakem atışı ile tekrar başladı.

 

 

 

 



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