Trabzonspor'da sözleşme sevinci!

Futbolcuların sözleşmeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor. Süper Lig'in koronavirüs salgınının bitmesinden sonra tamamlanması planları var. Ancak gelişmeler bunun en iyi ihtimalle haziran sonunu bulacağını gösteriyor. Bu da futbolcuların mukavele süreleri dolduğu için yeni bir kriz anlamına geliyor.Trabzonspor'un ise bu konuda kafası çok rahat. Çünkü Karadeniz ekibi son 2 yıldır mukavelelerini sezonluk yapıyor. Trabzonspor yönetiminden bu konuda yapılan açıklama şöyle: "Liglerin uzama ihtimali bizi hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecek. Çünkü biz iki yıldır sporcularımızla anlaşmaları sezonluk yapıyoruz. Yani sezon ne zaman biterse, mukavele de o zaman bitecek. Dolayısıyla sezonun uzaması halinde futbolcular da kazandıkları ücretten farklı bir ekonomik talepte bulunamayacak ve sezon sonuna kadar işini yapacak."Mali kriz nedeniyle bir çok kulüp oyuncularına maaş ödeme güçlüğü çekerken, Trabzonspor bu konuda rahat. Mart maaşlarını, Şubat ayının 27'sinde oyuncuların hesabına yatıran Karadeniz ekibi, önümüzdeki ayın ödemeleri için de hazırlık yapıyor. Ancak ödeme mümkün olmasa da UEFA kurallarına göre 2 aylık bir opsiyon var.