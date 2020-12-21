Trabzonspor'da sevinç; 'Artık gözümüz arkada değil'

Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra stoper tandemi güven vermeye başladı. Vitor Hugo ile Edgar Ie performansları ile Rize maçında göz doldurdu. Hem top kapma hem de savunmadan oyun kurmada oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan iki savunma oyuncusunun birbiriyle olan uyumu da dikkat çekti. Taraftarlar, iki futbolcunun sosyal medya hesaplarına, övgü dolu mesajlar bırakıp, "Şimdiye kadar neredeydiniz, iyi ki geldiniz" ve "Artık gözümüz arkada değil" yorumları yaptı.



KULÜP BULUN

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu sonrasında kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilal'in geleceği belli oldu. Yönetim, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Plaza'nın sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. 1 milyon 570 bin Euro bonservis bedeli ödenen Diabate'nin menajerine ise, "Kendinize kulüp bulun veya toparlanın" mesajı verildi. Bilal'e de devre arası için takımdan ayrılması ve bunun için şimdiden kulüp bakması gerektiği tebliğ edildi.



SÖRLOTH YAKIN TAKİPTE

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, bordo-mavili takımı unutamıyor. Yıldız golcü, Rize maçının ardından İnstagram hesabından fotoğrafını koyan ve "+3 puan" mesajını yazan Abdulkadir Parmak'a "Tebrikler kardeşim" dedi. Bu mesaja beğeni yağdı.





