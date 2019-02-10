Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında 54. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 54. dakikada Caleb Ekuban ile Marcao'nun girdiği ikili mücadelede Ekuban yerde kaldı.
Maçın hakemi Ümit Öztürk, oyunu durdurup VAR ekranlarından pozisyonu izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Öztürk, devam kararı verdi.
Ümit Öztürk'ün kararının ardından Trabzonspor futbolcuları ve teknik heyet, yoğun itirazlarda bulundular.
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Maçın hakemi Ümit Öztürk, oyunu durdurup VAR ekranlarından pozisyonu izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Öztürk, devam kararı verdi.
Ümit Öztürk'ün kararının ardından Trabzonspor futbolcuları ve teknik heyet, yoğun itirazlarda bulundular.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın