Trabzonspor yenilgisiz bitirmek istiyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin kalan son sürecinde de yenilgisiz ilerlemek istiyor. 9 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer Antalyaspor mücadelesine bu motivasyonla hazırlanıyor.



Karadeniz ekibinde 4. sıra garanti olduğu için ligde oynanacak 3 maçta hem takımın son durumunun tespit edilmesi hem de prestij açısından kaybetmeden bitirilmesi amaçlanıyor. Bu akşam sahasında Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, 3 puan hedefiyle sahada olacak.



Antalyaspor ise son maçlara küme düşme korkusuyla girmemek için Trabzonspor deplasmanında işi bitirmeyi düşünecek. Ancak ligde uzun bir yenilmezlik serisi tutturan Karadeniz ekibi, sırasıyla BB Erzurum, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Ç.Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe mücadelelerinde yenilmedi. 9 maçta 2 galibiyet 7 beraberlikle 13 puan toplayan Trabzonspor, son yenilgisini 8 Mart'ta 29. hafta maçında 3-1'lik skorla Alanyaspor'a karşı aldı.



