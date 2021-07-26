Trabzonspor, Willian Jose için görüşmelere başladı

Forvet transferi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Brezilyalı forvet Willian Jose için Real Sociedad'a görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor, Willian Jose için görüşmelere başladı
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26 Temmuz 2021 11:54
Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

WİLLİAN JOSE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçen sezon forvet hattında istediği verimi alamayan Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavililer, Brezilyalı forvet oyuncusu Willian Jose için kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı.

DİĞER FORVET ADAYI ARTEM DOVBYK

Trabzonspor yönetimi, forvet hattı için transfer listesindeyer alan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk için resmi işlemleri başlatıyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme komitesinin hakkında olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki santrfor için bir teklif paketi hazırlayan bordo-mavililerin, bu hafta içinde SK Dnipro-1 Kulübü'ne başvuruda bulunacağı öğrenildi.


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