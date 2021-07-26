Trabzonspor, Willian Jose için görüşmelere başladı

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Hamsik, Gervinho, Bruno Peres, Koita gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor.



WİLLİAN JOSE İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Geçen sezon forvet hattında istediği verimi alamayan Trabzonspor'da forvet arayışları devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavililer, Brezilyalı forvet oyuncusu Willian Jose için kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı.



DİĞER FORVET ADAYI ARTEM DOVBYK



Trabzonspor yönetimi, forvet hattı için transfer listesindeyer alan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk için resmi işlemleri başlatıyor. Teknik ekip ve futbolcu izleme komitesinin hakkında olumlu rapor verdiği 24 yaşındaki santrfor için bir teklif paketi hazırlayan bordo-mavililerin, bu hafta içinde SK Dnipro-1 Kulübü'ne başvuruda bulunacağı öğrenildi.



