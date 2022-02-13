Trabzonspor'un Konyaspor maçında acı haber

Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın heyecanına dayanamayan taraftar hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybettiği açıklandı

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'un Konyaspor maçında acı haber
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13 Şubat 2022 21:40
Trabzonspor, Konyaspor maçı oynanırken tribünde kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Bu akşam kendi evimizde oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk devresinde tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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