Trabzonspor'un Konyaspor maçında acı haber

Trabzonspor, Konyaspor maçı oynanırken tribünde kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi



"Bu akşam kendi evimizde oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk devresinde tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."





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