Trabzonspor Türk asıllı Fin futbolcunun peşinde

Trabzonspor 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Lilleström 500 bin Euro istedi. Yönetim ise Kaan'ı 350 bin Euro'ya almanın peşinde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor Türk asıllı Fin futbolcunun peşinde
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17 Temmuz 2021 13:32
Trabzonspor futbolcu izleme komitesi, genç bir ismi yönetime önerdi: Kasper Kaan Kairinen...

22 yaşında, 1.86 boyundaki futbolcu, orta sahada ve 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Babası Türk annesi Fin olan genç oyuncu için Norveç kulübü Lillestrom 500 bin Euro bonservis bedeli isterken bordo-mavililer rakamı 350 bin Euro'ya düşürmeye çalışıyor.

YERLİ OYUNCULAR İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Karadeniz ekibi bonservisi elinde olan 22 yaşındaki orta saha Mehmet Özcan'ın da peşinde. Geçen sezon Verona'da kiralık oynayan stoper Mert Çetin ve Bursaspor'un 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile temaslar da sürüyor. 

 

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