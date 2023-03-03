Trabzonspor sahasında göz açtırmıyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Bordo-mavili takımda izinli olan Vitor Hugo, cezalı Lazar Markovic ile sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz, forma giyemeyecek.



Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 15 puanla son sırada yer alan rakibi karşısında galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmek istiyor.



Sahasındaki başarısıyla dikkati çekiyor



Trabzonspor, sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.



Bordo-mavili takım, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 725 günlük sürede iç sahada mağlup olmadı.



Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.





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