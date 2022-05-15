Trabzonspor, kupasını aldı

İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR

20.43 Trabzonspor'da futbolcular sahneye çıkmaya başladı. İlk gelen isim "Hayde Gidelum" ile Ahmetcan Kaplan

18.30 Gervinho: "Herkesle birlikte burada olduğum için çok mutluyum. Onlarla birlikte başladım ama onlarla birlikte bitiremedim. Ama en önemlisi şampiyon olmamızdı. Sonunda da şampiyon olduk. Kendi adıma ve bütün takım adına çok mutluyum."



18.20 İsmail Köybaşı: "Bu atmosferi anlatacak kelime yok. Real Madrid şampiyon olsa bunu yaşayamaz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin gözleri pırıl pırıl, bunları parayla satın alamazsınız. Biz çok güzel bir aileyiz"





Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ulaşan Trabzonspor, tarihi başarısını kutladı. Bordo-mavililerin şampiyonluk kutlamalarını canlı olarak aktardık.Trabzon'da yerel sanatçıların sahne almasının ardından kutlama programı sona erdi.Trabzon'da şampiyonluk kutlamalarında DJ Burak sahneye çıktı.Trabzon'da Demet Akalın sahnede"Tarifi zor bir duygu yaşıyorum. Senelerdir bu hayali kurduk. Bundan önce iki kupa kazanmıştık. Bu yolun sonu Süper Lig şampiyonluğu oldu. Çok mutluyuz.""İnanılmaz duygular içerisindeyim. Bunu tarif etmek çok zor. İlk şampiyonluğum, ilk defa bu duyguları yaşıyorum. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım. Bu atmosfer için söyleyecek söz bulamıyorum.""Çok mutluyum. Çok uzun ibr yol oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ünal ve Hüseyin hocaya da çok teşekkür ediyorum. Onlarla biz bu yola başladık.""Belki de hayatımın en mutlu günü. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Trabzonspor'a böyle bir hediye verdiğimiz için çok mutluyuz. Bu şampiyonlukta en ufak bir payım varsa ne mutlu bana.""Anlatılamaz bir duygu bizim için. Çok çalıştık, çok mücadele ettik ve şampiyon oldu.""Buraya transfer olmadan önce bu kadar büyük bir sevincin bir parçası olacağım aklıma gelmezdi. Ne mutlu bana ki bu güzel şehirde şampiyon olabildik. Nice şampiyonlukların ilk adımı olsun inşallah. İnadıyla şampiyon Trabzonspor""Buraya transfer olmadan önce bu kadar büyük bir sevincin bir parçası olacağım aklıma gelmezdi. Ne mutlu bana ki bu güzel şehirde şampiyon olabildik. Nice şampiyonlukların ilk adımı olsun inşallah. İnadıyla şampiyon Trabzonspor""Çok mutluyuz. Kupamızı bugün almak nasip oldu. Kulüpte kim varsa hepsine teşekkür ediyorum.""Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki. Ben 20 yıldır bu şehirdeyim. Hepimiz inandık ve kenetlendik. Beş yıl önce bıraktığım kulüple alakası olmayan muhteşem bir kulüp gördüm. Tepeden tırnağa herkes bunu hak etti. En büyük biziz, şampiyon biziz."Şampiyon Trabzonspor, kupasını aldı.Şampiyonluk seremonisi başladı"Efsane futbolcu ve hocalarımıza... Bu camia o kadar büyük bir camia ki sabaha kadar isim saysam bitiremem. Hepsine teşekkür ediyorum.""Küllerimizden doğmadık. Kor ateş gibi yanan halimizi düşünün bir de. O ateş yıllardır sönmedi. O inancı içinde taşıyan insanların inancı bize bu tabloyu yaşatıyor. Buna şaşırıyorlar. Ezberi bozduk devamı da gelecek.""Kenetlendik ve omuz omuza verdik. Bugün de bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında büyük bir coşkuyla Trabzonspor'un bu şampiyonluğunu bekleyen taraftara teşekkür ediyorum.""Bizler bu takımın hizmetçisiyiz. Bugünlere gelmemizde en büyük pay sahibi olan kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız ve yöneticilerimiz, teknik direktörümüz, teknik heyetimiz ve hepsi birer pırlanta olan futbolcularımız ve medya ekibinin çok büyük emeği var""Bu süreç içerisinde kendi yanlışlarımızın, kendi hatalarımızın üzerini örtmek ve hiçbir zaman camiamızın dikkatini başka yere çekmek için ne başka kişilere, ne başka kurumlara ne de başka kulüplere fatura çıkarmadık.""İyi günümüzde ve kötü günümüzde en büyük destekçimiz oldunuz. İnancı ve azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz.""Bundan 4 sene önce göreve geldiğimiz zaman bu coğrafyada fazla bir anlam ifade etmeyen bir şey istemiştik, 3 sene sabır istedik ve sonuca ulaştık."Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahnede.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcuların ardından sahneye çıktı.Marek Hamsik,ile sahneye çıktıDorukhan Toköz, sahneye Ahmet Çalık yazılı forması ile çıktıAbdulkadir Ömür ve Siopis sahnede kolbastı oynadı.Medical Park Stadyumu'nda halk oyunları ekibi sahne aldıTrabzon'da 'kasketliler sahneye çıktı ve horon oynadı.Mustafa Topaloğlu sahnedeTrabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, sahnede Kadr'e eşlik ettiTrabzonspor, Medical Park Stadyumu'ndaTrabzonspor Takımı, Faroz Limanı'na ulaştı.: "İnsanların şampiyonluğu böyle kutlayabilmeleri çok güzel. Bu sezon şampiyonluğu getiren golüm en beğendiğim goldü. Şampiyon olduğumuzda dans edeceğimi söylemiştim. Hep birlikte göreceğiz.": "Çok mutluyuz. Bu takımın altyapısından geldim. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Galatasaray maçının ikinci yarısı oyuna girmiştim. Benim için kırılma anıydı. Takım olarak iyi performans sergiledik. Sonra Fenerbahçe deplasmanı var. Bizim için çok önemli bir maçtı. O maçta üç puanı kaçırdığımız için üzgündük ama yine de bir puan aldık. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptık dualarla buralara geldik.""Çok güzel bir gün. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bu şehir ve bu camia bunu hak ediyor. Böyle bir kutlama Türkiye ve Avrupa'da uzun zamandır görmedim. Şampiyonlar Ligi müziğini inşallah gelecek sene stadyumda çalacağız""Bu şampiyonluğu Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyoruz""Çok zor maçlar geçtik. Geldikten sonra bir şeyler yapmak istedim, inşallah bir şeyler vermişimdir.""Tarihimizde yaşadığımız en mutlu günlerden birisi. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki aidiyet duygusu hiçbir zaman sönmedi. Bu takım bu kadar taraftarı olduğunun Türkiye bile farkında değildi. Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık.""Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık. Hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın yaratmış olduğu olumsuzlukları kişilerin veya kulüplerin üzerinde okumadık.""Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz.""Böyle bir şey var mı? kimse böyle bir şey kutlayamaz.""Her şey çok yoğun gördüğünüz gibi. Çok mutluyuz. Horonu pek bilmiyorum ama bilen arkadaşlardan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz.""Yıllardır bu anı bekliyoruz! Sonuna kadar eğlenmek istiyoruz! Sabaha kadar eğleneceğiz!""İyi ki Trabzonsporluyuz. Çok müthiş bir duygu. Sanki savaşa gidiyoruz. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir atmosfer var. Trabzonspor taraftarı en iyisini hak ediyor. En büyük biziz. Şampiyon biziz.""Tarif edilemez bir duygu. Çocukluk hayalimiz gerçekleştirdik. Tadını çıkarmaya devam. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocukken hep bu anı hayal ediyorduk."